Фристайлистка Таталина выиграла в дисциплине «биг-эйр» на ЧМ

Фристайлистка Анастасия Таталина стала чемпионкой мира в дисциплине «биг-эйр». Российской спортсменке впервые удалось завоевать медаль в этой дисциплине на мировом первенстве.

По итогам трех попыток Таталина заработала 184,50 балла. Этот результат принес ей первое место на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду. Вторую строчку заняла еще одна россиянка Лана Прусакова, получившая 165,50 балла. Замкнула тройку лидеров представительница Китая Гу Айлин с результатом 161,50 балла.

Таталина и Прусакова в 2019 году стали призерами Универсиады в Красноярске. Тогда Прусакова завоевала первое место в слоупстайле, а Таталина получила серебро. Кроме того, первая спортсменка в 2016 году стала победительницей юношеских Олимпийских игр в Норвегии.

Чемпионат мира в дисциплине «биг-эйр» проводился всего второй раз. Российским девушкам удалось впервые получить медали. Спортсменки выступали за свою страну в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России). Такой статус и отсутствие государственного флага объясняется санкциями, введенными Всемирным антидопинговым агентством (WADA).