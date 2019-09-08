Французы по ошибке включили гимн Андорры перед матчем с албанцами. А потом диктор извинился перед армянами
Гимны команд-соперников традиционно звучат перед тем, как футболисты разыграют мяч. Однако на «Стад де Франс», где Франция принимала албанскую сборную, что-то пошло не так. Видеозапись случившегося появилась в Twitter.
По информации Virgin Media Sport, Албания отказалась играть, требуя у организаторов включить правильный гимн. Возмутились происходящему и собравшиеся на трибунах фанаты.
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Начало матча в итоге задержали, однако диктор стадиона умудрился извиниться перед «армянскими болельщиками» и попросил «уважать армянский гимн». После двух ошибок он опомнился и уже правильно обозначил соперника Франции.
Албанцы в итоге проиграли французам со счетом 4:1. Победителю в следующем матче предстоит встретиться именно с Андоррой.