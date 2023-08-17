Спорт 17 августа 2023, 21:44 Французского теннисиста пожизненно отстранили от соревнований Теннисиста Мусиалека пожизненно дисквалифицировали из-за договорных матчей Unsplash

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Французский теннисист Алексис Мусьялек получил пожизненную дисквалификацию за организацию договорных матчей. Об этом сообщил на своем сайте Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

По данным ITIA, 35-летнего теннисиста обвинили в 39 нарушениях антикоррупционной программы тенниса. В рамках дисквалификации, спортсмену запретили играть в теннис, а также посещать соревнования, которые разрешены руководящими органами этого вида спорта.

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Также Мусьялеку не сможет заниматься тренерской деятельностью. Кроме того, французу предстоит заплатить штраф в размере 50 тысяч долларов.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза пожизненно отстранил от футбола четырех игроков из Второй лиги. Футбольную деятельность запретили осуществлять Денису Деркунскому, Руслану Пидлисняку, Джоси Дзаурову и Зийадхану Маммадову.