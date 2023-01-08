Спорт 08 января 2023, 03:33 Французского горнолыжника на вертолете увезли в больницу после падения на трассе Горнолыжник Мюффа-Жанде получил травму головы после падения на Кубке мира в Швейцарии Википедия

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Французский горнолыжник Виктор Мюффа-Жанде упал на трассе и получил серьезные травмы. Врачи госпитализировали спортсмена, сейчас его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщило L’Équipe.

Все произошло во время соревнований по гигантскому слалому на этапе Кубка мира в швейцарском Адельбодене. При прохождении дистанции Мюффа-Жанде зацепился лыжами за ворота, упал и врезался в защитную сетку.

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Сначала медики оказывали ему помощь на месте, затем горнолыжника доставили в больницу на вертолете. У француза диагностировали травму головы, а также он порезал руки и лицо. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Мюффа-Жанде является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года. Также в его спортивной копилке одна золотая, пять серебряных и пять бронзовых медалей этапов Кубка мира.

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту в итальянском Бормио ранее прервали из-за выбежавшей на трассу собаки. Оказалось, что пес сорвался с поводка и ринулась на спуск. Потом он нашел лазейку в ограде и покинул трассу.