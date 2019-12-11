Французского фигуриста заподозрили в отправке интимных фото 13-летней девочке

Инцидент произошел еще в декабре 2017 года, когда фигурист Сипре отправил 13-летней американской фигуристке две фотографии своего полового органа, которая тренировалась с французом на одном катке во Флориде.

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Как утверждают родители девочки, об этом случае никто не узнал, так как что тренеры фигуриста Джон Циммерман и Сильвия Фонтана запугали их и заставили молчать. Тогда фигурист готовился к Олимпийским играм-2018, на которой, кстати, он и его пара заняли пятое место.

Сами фотографии Сипре высылал со своего аккаунта в Instagram. Американский центр SafeSport, который занимается случаями насилия в отношении спортсменов, инициировал расследование по этому инциденту.

28-летний Морган Сипре выступает в парном катании в дуэте с Ванессой Джеймс. В 2019 году пара заняла первое место на чемпионате Европы.