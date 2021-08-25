Французский «Лион» захотел выкупить нападающего «Зенита»

«Лион» захотел выкинуть нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Французы уже сделали клубу щедрое предложение трансфера. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на L’Equipe.

«Лион» планирует выкупить Азмуна за 11 миллионов евро (около 953 миллионов рублей). Форвард присоединился к составу «Зенита» 2019 году. В сезоне Российской премьер-лиги 2020/21 иранский форвард провел 24 матча. За это время он забил 19 голов и сделал две результативные передачи. Также ему удалось выступить за «Рубин» и «Ростов».

За свою карьеру Азмун сыграл 287 матчей, в которых забил 126 голов и отдал 33 результативные передачи.