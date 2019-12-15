  • Французский кикбоксер нокаутировал Дацика в Казани

    15 декабря 2019, 22:47

    Александра Каширина

    15 декабря в субботу состоялся поединок турнира TNA между российским боксером Вячеславом Дациком и французским кикбоксером Жеромом Ле Банне, который закончился нокаутом.

    Нокаутировали 39-летнего «рыжего Тарзана» из Санкт-Петербурга во втором раунде. Ле Банне, которого в первом раунде Дацик мощним ударом в челюсть отправил на настил, использовал удар с ноги.

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    Для российского боксера это уже шестое по счету поражение в девяти поединках.

    Бой прошел в столице Татарстана по правилам TNA (только с использованием ударной техники).

    46-летний Жером Ле Банне, выступающий в кикбоксинге, боксе, рестлинге и MMA, именно в боксе пока еще ни разу не потерпел поражения, тогда как Дацик после выхода из тюрьмы провел два боя.

    Вячеслав Дацик был арестован в 2007 году за серию разбойных нападений, после чего был освобожден в марте 2016 года.