Французский кикбоксер нокаутировал Дацика в Казани

15 декабря в субботу состоялся поединок турнира TNA между российским боксером Вячеславом Дациком и французским кикбоксером Жеромом Ле Банне, который закончился нокаутом.

Нокаутировали 39-летнего «рыжего Тарзана» из Санкт-Петербурга во втором раунде. Ле Банне, которого в первом раунде Дацик мощним ударом в челюсть отправил на настил, использовал удар с ноги.

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Для российского боксера это уже шестое по счету поражение в девяти поединках.

Бой прошел в столице Татарстана по правилам TNA (только с использованием ударной техники).

46-летний Жером Ле Банне, выступающий в кикбоксинге, боксе, рестлинге и MMA, именно в боксе пока еще ни разу не потерпел поражения, тогда как Дацик после выхода из тюрьмы провел два боя.

Вячеслав Дацик был арестован в 2007 году за серию разбойных нападений, после чего был освобожден в марте 2016 года.