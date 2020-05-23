    23 мая 2020, 13:17

    Французский футболист продал золотую медаль ЧМ-2018

    Алена Макаренко

    Футболист из сборной Франции выставил на аукционе золотую медаль за победу на чемпионате мира 2018 года. Покупатель уже нашелся, сообщила газета Le Soir.

    Имя игрока не называется. За проданную медаль футболист выручил около 66 тысяч евро (чуть больше 515 тысяч рублей). На ней изображен трофей мирового первенства с надписью «Чемпионат мира по футболу 2018 года в России».

    На том же аукционе с молотка ушли золотые медали чемпионатов мира 1994 и 2002 годов. С ними расстались спортсмены из сборной Бразилии. За награды они выручили 44 и 46 тысяч евро соответственно (свыше 343 и 359 тысяч рублей).

    Помимо этого, на аукционе были выставлены личные вещи американского баскетболиста Коби Брайанта, разбившегося в январе на личном вертолете. Что именно продавалось, держится в секрете. Известно, что за вещи спортсмена выручили 185 тысяч евро (более 1,4 миллиона рублей).

    Чемпионат мира по футболу 2018 года прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Франции сыграла в финале с командой Хорватии и выиграла со счетом 4:2.