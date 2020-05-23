Французский футболист продал золотую медаль ЧМ-2018

Имя игрока не называется. За проданную медаль футболист выручил около 66 тысяч евро (чуть больше 515 тысяч рублей). На ней изображен трофей мирового первенства с надписью «Чемпионат мира по футболу 2018 года в России».

На том же аукционе с молотка ушли золотые медали чемпионатов мира 1994 и 2002 годов. С ними расстались спортсмены из сборной Бразилии. За награды они выручили 44 и 46 тысяч евро соответственно (свыше 343 и 359 тысяч рублей).

Помимо этого, на аукционе были выставлены личные вещи американского баскетболиста Коби Брайанта, разбившегося в январе на личном вертолете. Что именно продавалось, держится в секрете. Известно, что за вещи спортсмена выручили 185 тысяч евро (более 1,4 миллиона рублей).

Чемпионат мира по футболу 2018 года прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Франции сыграла в финале с командой Хорватии и выиграла со счетом 4:2.