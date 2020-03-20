Французский футболист останется в России из-за коронавируса

«Опасаюсь, что не смогу вернуться в Россию и продолжить играть в футбол. Я очень тоскую по родным, но придется набраться терпения и ждать развития ситуации», — пояснил Рами.

До 10 апреля отменены крупные соревнования по футболу. Из-за этого спортсмен также переживает. Он предполагает, что пауза в Российской премьер-лиге продлится дольше предполагаемого.