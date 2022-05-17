Французский футболист Алексис Бека-Бека заявил, что чувствует себя в России комфортно

Полузащитник московского «Локомотива», игрок молодежной сборной Франции Алексис Бека-Бека сообщил, что ему нравится жить в Москве. По его словам, он чувствует себя достаточно комфортно в России. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

«Самое лучшее в Москве — это люди. Например, когда я выйду после матча, болельщики начнут звать меня, просить фото. Мне это нравится. Москва очень красивая. Это огромный город. Я счастлив здесь, наслаждаюсь жизнью в Москве», — процитировала «Политика сегодня» слова футболиста.

Алексис Бека-Бека переехал в Российскую премьер-лигу из французского «Кана». По данным некоторых СМИ, сумма его трансфера составила три миллиона евро.