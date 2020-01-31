Французская фигуристка рассказала о своем изнасиловании в 15 лет
Сара Абитболь, бывшая французская фигуристка, рассказала, что ее на протяжении двух лет насиловал тренер Жиль Бейер. По словам спортсменки, это происходило 30 лет назад — с 1990 по 1992 годы. Об этом написала «Комсомольская правда».
Абитоль сообщила журналистам, что тренер «воспользовался ее уязвимостью», и это оставило след в ее жизни. Даже спустя 30 лет она боится оставаться одна. Спортсменка решила поделиться своими переживаниями в связи с выходом ее автобиографии «Такое длинное молчание». Об этом написал «Царьград».