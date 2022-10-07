Француз Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире | 360°

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Француз Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Forbes: французский нападающий Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире

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Француз Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Доходы игроков подсчитал американский журнал Forbes.

Ожидается, что нападающий «Пари Сен-Жермен» в новом сезоне заработает 128 миллионов долларов. Forbes назвал эту сумму рекордной. По подсчетам экспертов, основная доля заработка Мбаппе — 110 миллионов — это зарплата. Еще 18 миллионов он получит за рекламу Nike, Dior, Hublot, Oakley и Panini.

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Бывшие лидеры этого рейтинга Месси и Роналду заняли две следующие строчки.

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«Мбаппе впервые с 2014 года сместил с лидерских позиций Криштиану Роналду и Лионеля Месси», — отметили в издании.

Аргентинец Месси, так же играющий за «Пари Сен-Жермен», как и в прошлом году, занял в рейтинге второе место. Он заработает в этом сезоне 110 миллионов долларов. Роналду с первого места опустился сразу на третье. Он получит около 100 миллионов долларов.

Forbes также подметил, что звезды футбола Роналду и Месси стали зарабатывать более 100 миллионов, когда им было за 30. А нынешнему лидеру рейтинга Килиану Мбаппе сейчас всего 23 года.

В пятерку лидеров по доходам также вошли бразилец Неймар из «Пари Сен-Жермен» и египтянин Мохаммед Салах из «Ливерпуля».

Доходы

Футбол

Криштиану Роналду

Лионель Месси

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