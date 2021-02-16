Француз Фуркад заявил о готовности возглавить сборную России по биатлону

Пятикратный олимпийский чемпион из Франции Мартен Фуркад готов возглавить российскую сборную по биатлону. В эфире «Матча ТВ» он заявил, что готов подумать над таким предложением.

«Это мог бы быть чудесный вызов. Вы знаете мое отношение. Россия — это самая зимняя страна в мире, и мне удивительно не видеть ее в числе доминирующих наций в биатлоне, как Норвегия и Франция сейчас. Мне бы очень хотелось, чтобы российские атлеты вернулись на ведущие позиции. <…> Если мне дадут полный карт-бланш, то почему бы и нет», — сказал прославленный спортсмен.

Фуркад добавил, что задумался над тем, смог ли бы он надолго оставить дом и дочерей, но подчеркнул, что поразмыслил бы над предложением поработать тренером в России.

Французу 32 года. Он пятикратный чемпион Олимпийских игр и 13-кратный чемпион мира по биатлону. Свою спортивную карьеру Фуркад завершил в марте 2020 года.