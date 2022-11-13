Спорт 13 ноября 2022, 02:50 Франция озвучила условие для поездки Макрона на ЧМ-2022 в Катар МИД Франции: поездка Макрона на ЧМ-2022 в Катар зависит от результатов сборной страны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Франции Эммануэль Макрон будет решать вопрос о своей поездке на чемпионат мира по футболу в Катаре, опираясь на результаты сборной страны. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью газете Le Parisien.

«Вопрос будет ставиться в зависимости от результатов сборной Франции, как это традиционно бывает в случае спортивных мероприятий», — отметила она.

Реклама

По словам министра, на ЧМ-2022 по футболу, который состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря, поедет министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Реклама

Чемпионат мира по футболу проводят раз в четыре года. В 2018 году состязания провели на стадионах в 11 городах России. Сборная Франции одержала на нем победу, обыграв сборную Хорватии со счетом 4:2. Президент Франции Эмманюэль Макрон лично присутствовал на играх полуфинала и финала.

Ранее бывший президент Международной федерации футбола (FIFA) Зепп Блаттер назвал проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году в Катаре большой ошибкой.