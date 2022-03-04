Франция отменила ограничения на участие в «Ролан Гаррос». Джокович попадет на турнир

С 14 марта власти Франции приняли решение отменить ковид-паспорта и сделать доступ к соревнованиям «Ролан Гаррос» свободным для всех участников. В связи с этим сербский теннисист Новак Джокович сможет выступить на предстоящем турнире, а также на турнире «Большого Шлема». Об этом сообщило издание Tennis Majors.

Бывший лидер мирового рейтинга до сих пор не сделал прививку от коронавируса. Таким образом он выступает против обязательной вакцинации, рассказало радио «Комсомольская правда».

В январе теннисист пропустил Открытый чемпионат Австралии из-за неправильно оформленной визы. Власти страны выдворили спортсмена с территории государства.