Frаnсе Fооtbаll учредил премию Льва Яшина для лучших вратарей

Трейлер фильма о легенде советского футбола появился в Сети Подробнее

Франция огласит первый список кандидатов на премию уже 21 октября 2019 года. Затем победителя выберут 180 представителей мировых СМИ.

Официальная церемония награждения состоится 2 декабря в театре Шатле в Париже. Награду вручат во время премии «Золотой мяч» среди мужчин и женщин. Кроме того, в рамках мероприятия выберут лучшего футболиста младше 21 года, который станет обладателем «Копа Трофи».

Лев Яшин является лучшим вратарем XX века по версиям FIFA, МФФИИС, World Soccer и France Football. Он выступал за клуб «Динамо» и входил в состав футбольной сборной СССР. За годы своей профессиональной карьеры успел выиграть Чемпионат Европы в 1960 году и Олимпиаду 1956 года.

В 1963 году Яшин получил «Золотой мяч», который считается самой высокой личной наградой для футболиста. До сих пор ни один голкипер, кроме него, не удостоился этого приза.