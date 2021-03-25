Фото окровавленной ноги футболиста сборной РФ возмутило фанатов

На странице сборной России по футболу в Twitter появилось фото окровавленной ноги Марио Фернандеса после матча со сборной Мальты. Фанатов возмутил такой пост. По их мнению, ничего серьезного не произошло, поэтому нечего носиться с «синяком».

На фото изображено колено игрока с небольшой ранкой, из которой идет кровь. Но большинство подписчиков выразили недоумение, только некоторые проявили сочувствие к футболисту и пожелали ему скорейшего выздоровления.

«Да ладно, у меня похлеще травмы были, когда батя на велике учил кататься», — написал пользователь под ником Коnigsberg pferd.

Кто-то назвал современных спортсменов неженками, потому что раньше на такие ранки подорожник накладывали и дальше «мяч гоняли».

«Лайфхак: если кровь из одной ссадины растереть по всему Марио Фернандесу, то травма будет смотреться гораздо страшнее», — написал Motor.

Другой пользователь оказался удивлен тем, во что сейчас превратился футбол. Он назвал дурацкой моду носиться с каждым синяком профессионального спортсмена.

«От кровопотери не умрет он? Ампутация не понадобится? Пластырем залепите, и делов», — написал он.

Большинство комментаторов дружно вспомнили свое детство и футбол во дворе, где и не такие травмы получали, но на них все равно никто такого внимания не обращал.

«Ой, ну пипец, теперь всю жизнь на лекарства работать будет», — пошутил Техасец.

Игра со сборной Мальты прошла 24 марта в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Россияне победили со счетом 3:1. Один из голов как раз забил Марио Фернандес. Также отличились Артем Дзюба и Александр Соболев.