Пострадавший в драке фигурист Соловьев опубликовал фото из больницы

Находящийся в Боткинской больнице Москвы после избиения чемпион Олимпийских игр по фигурному катанию Дмитрий Соловьев опубликовал фотографию из палаты и написал большой пост на своей странице в Instagram. Он подчеркнул, что его состояние стабилизировалось.

Спортсмен обратился ко всем, кто за него переживал, и заявил, что только поддержка и любовь дают ему силы бороться дальше. Он поблагодарил врачей, которые занимаются его лечением. Принес благодарность Татьяне Навке за помощь.

«Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам», — пообещал Дмитрий Соловьев.

Фигурист подчеркнул, что следует всем указаниям врачей, чтобы снова вернуться к полноценной жизни и осуществить все задуманное. Отдельно Соловьев поблагодарил журналистов за корректный рассказ о случившемся с ним.

Обратился фигурист и к своей девушке Анне Сидоровой. Он заявил, что ее поддержка, любовь и забота творят чудеса.

Поблагодарил фигурист своего директора Елену Болотову, которая не дала замолчать историю с избиением.

«Сейчас я понимаю, что это было правильно. Люди должны видеть на примере других, как бывает в жизни, как стоит и не стоит себя вести», — отметил спортсмен. Дмитрий Соловьев пообещал маме, что как только выйдет из больницы, сразу приедет к ней.

Фигуриста Дмитрия Соловьева избили двое студентов юрфака одного из московских вузов. Все произошло, когда он заступился за свою девушку и ее подругу. Спортсмену не понравилось, что молодые люди нецензурно выражались в их адрес. Когда он сделал студентам замечание, они напали на него и избили.

Пострадавшего спортсмена доставили в больницу. Врачи оценили его состояние как среднетяжелое и предварительно диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы. Дальнейшее обследование показало, что у Соловьева образовалась гематома в мозге.

Напавших на олимпийского чемпиона задержали. В минувший четверг, 23 декабря, суд отправил их под стражу до 21 января.