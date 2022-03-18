Форварды Аалтонен и Оямяки покинут «Витязь»

Подмосковный «Витязь» отказался от контракта с финскими форвардами Миро Аалтоненом и Нико Оямяки. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Контракты хоккеистов рассчитаны до 30 апреля 2022 года. Аалтонен в нынешнем сезоне смог принести команде 42 очка. Он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Оямяки сыграл в 48 матчах и заработал 43 балла.

Миро Аалтонен занял пост олимпийского чемпиона в ходе Игр в Пекине. Тогда спортсмен выступал за сборную Финляндии.