Форварда «Металлурга» выбрали для участия в мачте звезд КХЛ в 12-й раз

По данным издания, всего журналисты выбрали 12 хоккеистов, которые примут участие в матче звезд КХЛ. В команде дивизиона Чернышева будут играть форвард Никита Сошников, защитник Даррен Диц и голкипер Игорь Бобков. В состав дивизиона Тарасова вошли нападающий Кирилл Капризов, защитник Чарльз Геноуэй и вратарь Илья Сорокин. Дивизион Боброва будут представлять бомбардир Дмитрий Яшкин, защитник Микко Лехтонен и Александр Самонов. Сергей Мозякин попал в дивизион Харламова вместе с защитником Юрки Йокипакка и голкипером Якубом Коваржом.