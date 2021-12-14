Форварда ХК «Салават Юлаев» Хохрякова дисквалифицировали

Нападающего ХК «Салават Юлаев» Петра Хохрякова дисквалифицировали за атаку игрока «Ак Барса» Дмитрия Воронкова в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Теперь спортсмен не сможет принять участие в четырех ближайших матчах. Из-за нападения Хохрякова Воронков получил травму. Пострадавшего выносили со льда на носилках.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего гостей Петра Хохрякова по п. 1.3 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу», — заявили в спортивно-дисциплинарном комитете КХЛ.