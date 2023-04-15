Спорт 15 апреля 2023, 02:27 Форварда «Баварии» Садио Мане отстранили от матча с «Хоффенхаймом» за драку

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Ближайший матч ФК «Баварии» пройдет без форварда Садио Мане — футболиста отстранили за драку. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу мюнхенской команды.

Мане затеял драку с футболистом из своего же клуба Лероем Сане после матча против «Манчестер Сити».

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Руководство посчитало такое поведение неподобающим и отстранило агрессивного игрока. Также ему придется выплатить штраф.

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