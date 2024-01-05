Спорт 05 января 2024, 22:31 Форвард «Зенита» Сергеев рассказал, сколько денег ему хватит на месяц Футболист Сергеев: в Петербурге на жизнь хватит 50 тысяч рублей РИА «Новости»

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Футболист петербургского клуба «Зенит» Иван Сергеев рассказал, какой суммы ему хватит на жизнь. Например, в Санкт-Петербурге спортсмену достаточно и 50 тысяч рублей, не считая оплаты квартиры, привело его слова издание Life.

«Сколько нужно денег в месяц? В плане чего, если за квартиру заплачено уже? Без — 50 тысяч рублей в Петербурге, а если так, то 100. Дома — в Череповце — меньше хватит, 30 тысяч», — сказал 28-летний футболист.

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До «Зенита» Сергеев играл в самарском клубе «Крылья Совета», а до этого — в «Торпедо», «Тамбове» и «Строгино». В последнем сезоне футболист, которого оценивают в шесть миллионов евро, сыграл в составе петербургского клуба 23 матча, забил 10 голов и дал три результативные передачи.

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