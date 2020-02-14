Форвард «Зенита» рассказал о ценном совете от Месси

По информации «Газеты.ru», Малком рассказал, что аргентинский футболист дал ему ценную рекомендацию. Месси посоветовал игроку всегда сохранять спокойствие и концентрацию. Форвард «Барселоны» уточнил, что нельзя забывать о ежедневном прогрессе.

Малком отметил, что их отношения были дружескими.

«Какие отношения были с Месси? Очень хорошие. Это фантастический, исключительный человек. Не только на поле, но и в обычной жизни. Я очень тепло отношусь к Лео и ко всем членам его семьи. Они такие же замечательные люди, как и он сам», — пояснил игрок «Зенита».