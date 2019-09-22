Форвард «Зенита» Дриусси получил сотрясение на матче с «Рубином»

«Дриусси в клинике, он получил сотрясение. Насколько много времени потребуется на восстановление, мы пока сказать не можем. Я очень расстроен этим фактом», — сказал Семак.

Тренер добавил, что форвард Ма́лком Фили́пе Си́лва де Оливе́йра пока не тренируется в общей группе, а полузащитник Александр Ерохин не смог выйти на матч 21 сентября из-за болезни.

Позже Дриусси опубликовал у себя в Instagram фото из автомобиля и сообщил подписчикам, что с ним все хорошо и он едет домой. Футболист поблагодарил поклонников за слова поддержки.

Источник фото: Instagram

В субботу, 21 сентября, «Зенит» провел мачт с казанской командой «Рубин» в рамках десятого тура Российской Премьер-Лиги. Петербургский клуб разгромил соперника со счетом 5:0. Дриусси отыграл первый тайм, после чего был заменен.

По итогам матча на счету петербургского «Зенита» 23 очка. Благодаря этому он является лидером турнирной таблицы.