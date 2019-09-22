  • Форвард «Зенита» Дриусси получил сотрясение на матче с «Рубином»

    22 сентября 2019, 01:57

    Мария Борисова

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси получил сотрясение мозга во время игры, сейчас он находится в больнице. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.
    Форвард «Зенита» Дриусси получил сотрясение на матче с «Рубином»

    «Дриусси в клинике, он получил сотрясение. Насколько много времени потребуется на восстановление, мы пока сказать не можем. Я очень расстроен этим фактом», — сказал Семак.

    Тренер добавил, что форвард Ма́лком Фили́пе Си́лва де Оливе́йра пока не тренируется в общей группе, а полузащитник Александр Ерохин не смог выйти на матч 21 сентября из-за болезни.

    Позже Дриусси опубликовал у себя в Instagram фото из автомобиля и сообщил подписчикам, что с ним все хорошо и он едет домой. Футболист поблагодарил поклонников за слова поддержки.

    Форвард «Зенита» Дриусси получил сотрясение на матче с «Рубином» | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    В субботу, 21 сентября, «Зенит» провел мачт с казанской командой «Рубин» в рамках десятого тура Российской Премьер-Лиги. Петербургский клуб разгромил соперника со счетом 5:0. Дриусси отыграл первый тайм, после чего был заменен.

    По итогам матча на счету петербургского «Зенита» 23 очка. Благодаря этому он является лидером турнирной таблицы.