Форвард «Зенита» Дриусси перешел в клуб Мэттью Макконахи «Остин»

Бывший футболист клуба «Зенит» Себастьян Дриусси покинул команду. Он перешел в американский футбольный клуб «Остин», который принадлежит известному голливудскому актеру Мэттью Макконахи. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт команды.

Представители «Зенита» рассказали о том, что Дриусси имеет право выкупить свой контракт. Такую договоренность они заключили в субботу, 24 июля. Спустя два дня, 26 июля, появилась информация о том, что спортсмен покидает клуб на правах свободного агента.

К составу «Зенита» Дриусси присоединился в 2017 году. Он перешел в питерский клуб из аргентинского «Ривер Плейт». За трансфер игрока «Зенит» заплатил 15 миллионов евро. В его составе форвард провел 138 матчей. Ему удалось забить 25 мячей и отдать 28 результативных передач. В составе «Зенита» южноамериканец заслужил звание трехкратного чемпиона России, дважды стал обладателем национального Суперкубка, а также выиграл Кубок России.