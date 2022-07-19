Форвард «Ванкувера» Подколзин рассказал, сколько денег тратит в Канаде

Форвард национальной сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин сейчас проживает в Канаде. В интервью «Матч ТВ» хоккеист рассказал, сколько денег тратит на жизнь.

По словам Подколзина, его квартира в прошлом сезоне находилась буквально в нескольких метрах от арены, что было очень удобно.

«Есть арена, вплотную стоит небоскреб. В нем апартаменты, и я там живу. Спустился на нулевой этаж — и уже в раздевалке. Для первых сезонов в НХЛ — просто супер!», — сказал спортсмен.

Аренда квартиры ему обходится в сумму около 2300 канадских долларов в месяц, написало РИА ФАН. Это порядка 100 тысяч рублей.