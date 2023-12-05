Спорт 05 декабря 2023, 16:30 Форвард ЦСКА Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года — 2023»

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Торжественная церемония вручения премии «Джентльмен года — 2023» прошла в Москве. Обладателем приза стал нападающий столичного ЦСКА Федор Чалов. Об этом сообщил проект сайта kp.ru «Спорт».

В финальном раунде за игрока «армейцев» проголосовали 14 из 16 членов экспертного жюри. За 2023 год Чалов вместе с клубом уже выиграл Кубок России и серебряные медали РПЛ.

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За время существования мероприятия победителями в данной номинации становились такие футболисты, как Федор Черенков, Андрей Тихонов, Марио Фернандес и Даниил Фомин.