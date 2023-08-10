Спорт 10 августа 2023, 16:47 Форвард ЦСКА Адольфо Гайч: мне очень нравится Россия, я счастлив, что здесь остался

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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в разговоре с ТАСС заявил, что рад возможности остаться играть в России. Здесь ему нравится не только город, но и люди.

Спортсмен добавил, что его семья также имела возможность познакомиться с Москвой.

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«Мне очень нравится Россия, я счастлив, что здесь остался. У нас прекрасный клуб, команда, здесь очень хорошие люди, все по-доброму ко мне относятся», — процитировал сайт kp.ru форварда.

В текущем сезоне Адольфо Гайч провел две игры в РПЛ и одну встречу в Кубке России. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2025 года.