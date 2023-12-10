Спорт 10 декабря 2023, 07:48 Форвард Тарасенко стал первой звездой матча «Оттавы» против «Детройта» в НХЛ Выступающий за «Оттаву» Тарасенко забросил шайбу в ворота «Детройта» в матче НХЛ Владимир Тарасенко / РИА «Новости»

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Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» в гостях одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча закончилась со счетом 5:1. Об этом написал РИА Спорт.

У «Оттавы» отличились Клод Жиру, открывший счет на второй минуте, россиянин Владимир Тарасенко, а также Доминик Кубалик, Тим Штюцле, Джейк Сандерсон.

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Единственную шайбу в составе «Детройта» в ворота «Оттавы» забросил Патрик Кейн. На счету российского форварда также голевой пас. Тарасенко признали первой звездой матча. В текущем сезоне в 22 матчах он набрал 19 очков, забросив 6 шайб и сделав 13 ассистов.

Воспитанник «Сибири» Тарасенко попал в НХЛ в 2013 году. До перехода в «Оттаву» он катался за «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что самый известный российский игрок в НХЛ — Александр Овечкин уже девять матчей подряд не забивает.