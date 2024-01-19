Спорт 19 января 2024, 07:43 Форвард «Тампы» Кучеров сделал 500 голевых передач за карьеру в НХЛ Кучеров стал девятым российским хоккеистом, который оформил 500 передач в НХЛ РИА «Новости»

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Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:3 (1:1, 3:2, 3:0). Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал три результативных передачи, оформив в общей сложности 500 голевых пасов в карьере в НХЛ. Об этом сообщило РИА «Новости».

У «Тампы» отличились Виктор Хедман, Энтони Сирелли — дважды, Валттери Мереля, Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос и Майки Эйссимонт. В составе проигравших авторами шайб стали Йоэль Эрикссон Эк, Марко Росси и Джейкоб Миддлтон.

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Кучерова признали первой звездой матча. Он уже девятый российский хоккеист в НХЛ, который достиг отметки в 500 ассистов. До этого аналогичное достижение в том числе сделали Александр Овечкин, Евгений Малкин.

В нынешнем сезоне Кучеров остается лучшим бомбардиром. Он вышел на лед в 44 матчах, в которых забросил 28 шайб и сделал 47 передач.

В середине января Кучеров набрал 800 очков в НХЛ. Такое достижение покорилось десяти российским хоккеистам, выступавшим в лиге.