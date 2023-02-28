Спорт 28 февраля 2023, 23:21 Форвард Сулейманов останется в «Пари Нижний Новгород»

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Нападающий Тимур Сулейманов и ФК «Пари Нижний Новгород» согласовали условия нового соглашения, сообщил RT со ссылкой на профильные СМИ.

Отмечается, что руководство нижегородского клуба готово улучшить финансовые условия и подписать Сулейманова еще на три года. Действующий договор между футболистом и «Пари НН» истекает в конце текущего сезона.

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Сулейманов отыграл за команду 22 матча. Он забил девять мячей и отметился двумя результативными передачами.

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