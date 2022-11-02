Форвард Соболев допустил свой уход из «Спартака» | 360°

Спорт 02 ноября 2022, 22:54 Форвард Соболев допустил свой уход из «Спартака»

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Бомбардир столичного «Спартака» Александр Соболев рассказал, что готов перейти в один из европейских клубов, если у него появится такая возможность. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

Футболист признался, что хотел бы попробовать свои силы в одном из еврокубков. Что касается варианта с турецкими командами, то Соболев не выказал готовности играть там.

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«В Турцию, наверное, не хочу. <…> В топ-5 чемпионатов Европы — да», — поделился нападающий.

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