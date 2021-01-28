Форвард Сильванус Нимели покинул московский «Спартак»

Уточняется, что 22-летний футболист перешел в «Горицу», выступающую в высшей лиге чемпионата Хорватии.

За основную команду «Спартака» Нимели играл только в одном матче. Нападающий вышел на замену во время встречи с «Рубином» в 2018 году. За «Спартак-2» форвард сыграл 109 матчей, успев забить 23 гола.

Размер суммы, которую москвичи получили за трансфер Сильвануса в «Горицу», неизвестен.