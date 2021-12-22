Форвард сборной Ямайки Шамар Николсон перешел в «Спартак»

«Спартак» объявил о покупке нападающего бельгийского «Шарлеруа» и сборной Ямайки Шамара Николсона. С футболистом заключили контракт до 30 июня 2026 года. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт «Спартака».

Ямайский игрок сможет присоединиться к новой команде уже на первом январском сборе.

Шамар Николсон играл в «Бойз Тауне», «Домжале» и в «Шарлеруа». За национальную команду футболист провел 29 матчей, в которых забил десять мячей и сделал шесть результативных передач.

Сейчас «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Следующая игра столичного клуба запланирована с ЦСКА.