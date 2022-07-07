Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин озвучил желание остаться в НХЛ

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал ситуацию вокруг продления контракта с клубом, заметив, что хочет остаться в НХЛ. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По его словам, если руководство клуба и болельщики «хотят свежей крови», то он поймет.

«Я понимаю, что это бизнес. Я люблю этот город. Я люблю этих болельщиков. Если команда хочет свежей крови, молодых парней и скажет мне: „Ты должен двигаться дальше“, я пойму», — сказал форвард.

В ближайшее время россиянин выйдет на рынок неограниченно свободных агентов.