Спорт 21 марта 2023, 22:02 Форвард Осимхен попал в сферу интересов «Реала»

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Боссы мадридского «Реала» проявляют интерес к кандидатуре бомбардира «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.

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Отмечается, что испанский клуб выразил готовность заплатить «Наполи» 80 миллионов евро и отдать защитника Начо Фернандеса за Осимхена. В текущем сезоне 24-летний нападающий отыграл за неаполитанскую команду 29 матчей. Ему удалось забить 25 голов и отметиться пятью результативными передачами.