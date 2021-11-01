Форвард «Милана» Ибрагимович заявил, что нынешний «ПСЖ» не похож на команду

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, выступавший за «ПСЖ» с 2012 по 2016 год, заявил, что сейчас это не та команда, в которой ранее довелось играть ему самому. Его слова опубликовало издание TF1.

«Наш „ПСЖ“ был командой. Сейчас это не команда. Может быть, в будущем ею станет. Я верю в „ПСЖ“, но они не самые лучшие», — процитировала «Газета.ru» Ибрагимовича.

Вместе с «ПСЖ» Ибрагимович четыре раза выиграл Лигу 1, дважды Кубок страны, по три раза — Суперкубок и Кубок французской лиги. Сейчас команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 31 очком.