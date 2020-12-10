Форвард «Локомотива» Иосифов признался, что команда не довольна дебютом в ЛЧ

Результатом встречи «железнодорожников» и «Баварии» в среду, 9 декабря, стал счет 0:2 в пользу мюнхенской команды. Российский футболист подчеркнул, что «Локомотиву» не удалось выполнить все, что было задумано.

«Не получилось сделать все, что мы хотели. Не очень довольны этим матчем. Николич сказал: „Не бойся и покажи свою игру, как показываешь ее на тренировках“. Жаль, не удалось реализовать свой момент», — резюмировал Иосифов.

Накануне известный спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Зениту» в текущем сезоне следует заменить Артема Дзюбу другим игроком.