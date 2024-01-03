Спорт 03 января 2024, 08:07 Форвард Кучеров заработал два очка в матче «Тампы» против «Виннипег» Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Виннипегом» в НХЛ Никита Кучеров / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс» со счетом 4:2. В составе «Тампы» отличился российский форвард Никита Кучеров. Об этом сообщило РИА «Новости».

На счету россиянина гол на 60-й минуте и результативный пас Стивену Стэмкосу, который и забросил шайбу в ворота противника. В активе Кучерова 63 очка в 38 матчах, из них 27 — голов. Форвард является лучшим бомбардиром текущего сезона в НХЛ.

Реклама

В команде победителей авторами шайб стали Нил Пионк, Алекс Иафалло, Николай Элерс и Морган Бэррон. В составе «Виннипега» три очка заработал россиянин Владислав Наместников, сделав результативные пасы.

Ранее Кучеров и вратарь «Тампы» Андрей Василевский блистали в матче против «Питтсбурга». Форвард набрал два очка, а голкипер отразил 23 удара по воротам из 24.