Игрок «Краснодара» забил самый быстрый гол в истории РПЛ | 360°

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Игрок «Краснодара» забил самый быстрый гол в истории РПЛ

Игрок «Краснодара» Олусегун забил гол на 9-й секунде матча и установил рекорд РПЛ

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Игрок футбольного клуба «Краснодар» Олакунле Олусегун забил самый быстрый гол в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Он поразил ворота «Ростова» на девятой секунде матча 12-го тура.

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Несмотря на рывок Олусегуна, встреча «Краснодара» с «Ростовом» в Ростове-на-Дону закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Автором второго гола был Джон Кордоба. «Ростов» ответил гостям голами в исполнении Александра Сильянова, Дмитрия Полоза и Алексея Миронова.

До этого самый быстрый гол в истории РПЛ забил Эммануэль Эменике — на 10-й секунде после стартового свистка. Он выступал за московский «Спартак» против владикавказской «Алании». Это был матч сезона 2012/2013.

Ранее петербургский клуб «Зенит» прервал серию побед в 12-м туре чемпионата России. Сине-бело-голубые сыграли вничью с воронежским «Факелом». Матч прошел в Воронеже и закончился со счетом 1:1.

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