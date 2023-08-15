Спорт 15 августа 2023, 18:20 Форвард из Эквадора Джастин Куэро перешел в «Оренбург»

Читать 360tv в

Клуб «Оренбург» подписал контракт с 19-летним футболистом Джастином Куэро из Эквадора. Ранее спортсмен выступал за «Индепендьенте дель Валье». Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные официального сайта российского футбольного клуба.

Спортсмен перешел на условиях годичной аренды. Он имеет возможность выкупить права. Теперь Куэро будет выступать под 19-м номером.

Реклама

Ранее футболист провел пять матчей в юношеском Кубке Либертадорес. Он отдал три голевые передачи и заработал одну желтую карточку