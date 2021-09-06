Форвард Хуснутдинов из СКА стал лучшим новичком недели в КХЛ

Названы лучшие игроки первой недели регулярного чемпиона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Так, первое место ушло 19-летнему игроку СКА Марату Хуснутдинову, который провел два матча и набрал три очка. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Звание лучшего вратаря досталось спортсмену из московского «Динамо». Его получил Иван Бочаров. Так, на предстоящей игре по воротам столичной команды было нанесен 41 удар, а Бочаров смог отразить 97,56% из них.

Лучшим защитником признали Яниса Якса из команды «Сочи». Хоккеист набрал в двух победных матчах три очка. Лучшим нападающим уже в пятый раз признан Вадим Шипачев из московского «Динамо». Форвард провел два матча, в каждом из которых оформил дубль.