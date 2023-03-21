Спорт 21 марта 2023, 22:04 Форвард Холланд из-за травмы покинул расположение норвежской сборной

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Бомбардиру «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду пришлось покинуть расположение сборной Норвегии по футболу из-за травмы. Об этом сообщил RT.

Врач норвежской сборной Ол Санд уточнил, что после проведения медицинских обследований и тестов стало ясно, что Холланд не сможет принять участия в матчах с Грузией и Испанией.

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В текущем сезоне форвард отыграл за «Манчестер Сити» 36 матчей и забил 39 голов. Соглашение футболиста с клубом действует до конца июня 2027 года.

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