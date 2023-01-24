Спорт 24 января 2023, 18:38 Форвард Гайч попал в сферу интересов «Вероны»

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Руководство «Вероны» проявляет интерес к бомбардиру московского ЦСКА Адольфо Гайчу. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на профильные СМИ.

Спортивный директор «Вероны» Франческо Марокку подтвердил, что боссы команды заинтересованы в услугах аргентинского футболиста. По его словам, между клубами ведутся переговоры об аренде Гайча, но они не близки к завершению.

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«Мы расходимся в цифрах и условиях», — уточнил функционер.

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