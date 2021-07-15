Форвард «Челси» Жиру перейдет в «Милан». Информацию подтвердил Мальдини

Форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру перейдет в «Милан». Информацию подтвердил технический директор итальянского клуба Паоло Мальдини. Об этом сообщили MilanNews.

«Жиру должен приехать завтра. У нас будет пара „молодых“ нападающих. Оливье — чемпион, победитель Лиги чемпионов. Он надёжный игрок и может поделиться опытом с очень молодой командой. Также может появиться и действительно молодой нападающий», — передал слова Мальдини RT.

Спортсмен выступал в составе «Челси» с 2018 года. Он забил 39 голов и отдал 14 результативных передач в 119 матчах.