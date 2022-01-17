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    17 января 2022, 14:39

    Форвард бразильского «Гремио» Рикардиньо может перейти в «Краснодар»

    Оксана Лавнюженко

    «Краснодар» проявил интерес к 20-летнему нападающему из бразильского «Гремио» Рикардиньо. Руководство клуба наблюдает за футболистом уже на протяжении полугода, написало издание Sport24 со ссылкой на свой источник.

    Переход Рикардиньо в российский клуб может состояться лишь летом, когда будет известен формат нового лимита на легионеров в РПЛ, сообщила «Свободная пресса».

    Ранее сообщалось, что бывший тренер английского «Норвич Сити» Даниэль Фарке стал главным тренером «Краснодара». На этом посту он сменил Виктора Гончаренко.