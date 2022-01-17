Форвард бразильского «Гремио» Рикардиньо может перейти в «Краснодар»

«Краснодар» проявил интерес к 20-летнему нападающему из бразильского «Гремио» Рикардиньо. Руководство клуба наблюдает за футболистом уже на протяжении полугода, написало издание Sport24 со ссылкой на свой источник.

Переход Рикардиньо в российский клуб может состояться лишь летом, когда будет известен формат нового лимита на легионеров в РПЛ, сообщила «Свободная пресса».

Ранее сообщалось, что бывший тренер английского «Норвич Сити» Даниэль Фарке стал главным тренером «Краснодара». На этом посту он сменил Виктора Гончаренко.