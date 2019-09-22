«Форсируют как могут»: в РУСАДА высказались о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Вокруг России снова пытаются поднять допинговый скандал и обвинить в ложных данных проб. Но официальной информации пока нет, поэтому можно сделать вывод, что СМИ намеренно публикуют подобные заявления. Так «360» прокомментировала сообщения о возможном отстранении российских спортсменов от Олимпиады-2020 заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

СМИ: России может грозить отстранение от Олимпиады-2020 Подробнее

Издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россию могут не допустить на Олимпийские Игры в Токио. Страна якобы решила скрыть употребление допинга и подделала данные Московской антидопинговой лаборатории, которые передали WADA.

По словам Пахноцкой, нужно всегда помнить, что любые факты должны на что-то опираться. Когда выходит очередная статья СМИ с неким источником, то всегда рейтинг такой информации ниже, чем у новости со ссылкой на слова конкретного человека.

«Я ни подтвердить, ни опровергнуть их слова не могу по одной простой причине — не было еще официального заявления по результатам анализа базы данных и проб. Как только оно будет РУСАДА его обязательно получит, Министерство спорта его обязательно получит и исполком WADA его получит. Вот тогда можно будет что-то комментировать», — сказала она.

Пахноцкая также отметила, что 23 сентября будет заседание исполкома, но на повестке только промежуточный отчет. В частности, будут представлены данные о том, какой объем информации уже проанализировали, сколько еще осталось и кто предоставил материалы. Более конкретное обсуждение состоится в ноябре.

Как подчеркнула замгендиректора РУСАДА, западные журналисты специально пытаются поднять шумиху вокруг темы с российскими спортсменами.

«Это создается намеренно, вы же понимаете. Будет исполком — ни да, ни нет, никаких решений не соблюдается. Ну, люди и форсируют как могут», — пояснила Пахноцкая.

После зимней Олимпиады 2014 в Сочи началось расследование по спортсменам из России на употребление допинга. РУСАДА лишили полномочий, но через пять лет статус восстановили в обмен на предоставление всех данных лаборатории агенства.