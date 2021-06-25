«Формула 1» убрала российский флаг из календаря сезона

В обновленном календаре нынешнего сезона гонок «Формула 1» вместо российского триколора изобразила белый фон. Картинка появилась на официальном аккаунте соревнований в Twitter.

При этом организаторы соревнований оставили слово «Россия» рядом с упоминанием гонок, которые пройдут в Сочи с 24 по 26 сентября.

Причиной отказа от демонстрации российского триколора стало решение Спортивного арбитражного суда по санкциям WADA. В течение двух лет атлеты из России должны выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Во время их победы не будет подниматься триколор и звучать гимн. Изначально WADA требовало ввести санкции на четыре года. Также оно хотело, чтобы российские спортсмены проходили отбор на соревнования через систему международного олимпийского комитета. Российская сторона с таким решением не согласилась и обжаловала его.

Выступающий на «Формуле 1» за команду «Хаас» гонщик Никита Мазепин имеет статус нейтрального атлета. Он выходит на гонки без российского флага.