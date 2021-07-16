«Формула-1» представила полноразмерный болид на новый сезон

«Формула-1» впервые представила полноразмерный болид на сезон-2022, сделанный с учетом изменений в техническом регламенте. Репортаж с презентации в Великобритании опубликован на официальном сайте «Формулы-1».

Мероприятие прошло в британском городе Сильверстоун, где состоится ближайшее Гран-при. Технический отдел конструировал новый болид, учитывая все будущие изменения регламента в аэродинамике. Решено увеличить прижимную силу. Это позволит участникам гонок развернуть более активную борьбу, прижимаясь друг к другу вплотную.

В новом болиде в будущем сезоне будут 18-дюймовые колеса. Некоторые изменения претерпели переднее крыло и носовая часть. Что касается силовых установок, то их конструкторы менять не стали.

Пока общественности представлен лишь прототип будущего болида. Реальные обновленные «Ф-1» могут внешне отличаться от этого экземпляра. Но при их конструировании все равно учтут все регламенты.

Этап Гран-при «Формулы-1» в Австралии отменили из-за коронавируса. Гонка планировалась на 18–23 ноября в городе Мельбурн.